Fehlendes Grundwasser: Europa leidet unter Dürre

Grundwassermessung aus dem All

Wie können die Forscher an der TU Graz mit Daten aus dem Weltall genaue Aussagen über die Grundwasserspeicher tätigen? Kernstück des Projekts G3P sind Zwillingssatelliten namens „Tom“ und „Jerry“ (Bild unten), die in einer polaren Umlaufbahn in knapp 490 Kilometern Höhe die Erde umkreisen. Wichtig ist der Abstand zwischen den Satelliten von rund 200 Kilometern: Der hintere darf den vorderen nicht einholen, weswegen sie in Anlehnung an die Cartoon-Figuren auch die Bezeichnung „Tom“ und „Jerry“ erhalten haben.