Frankreich überprüft 320 Schweißnähte an AKWs

Nach dem Feststellen neuer Korrosionsprobleme müssen an französischen AKWs 320 Schweißnähte überprüft werden. Dabei handelt es sich um Rohrleitungen, an denen bereits beim Bau der Kraftwerke Reparaturen vorgenommen wurden, teilte die Atomsicherheitsbehörde (ASN) des Landes am Donnerstag mit.