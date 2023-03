AKW Penly: 15-Zentimeter-Riss im Notkühlsystem

Macron will weitere AKWs bauen

Wegen anhaltender Probleme mit seinen alternden Atommeilern hatte Frankreich im vergangenen Jahr so wenig Strom produziert wie seit drei Jahrzehnten nicht. Präsident Emmanuel Macron will noch während seiner Amtszeit den Grundstein für die ersten beiden von sechs neuen Atomreaktoren legen, die just in Penly gebaut werden sollen.