ÖFB-Boss zur FIFA-Wahl: „Alle sind aufgestanden“

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat am Donnerstag die Bemühungen des Weltverbandes FIFA, die Preisgelder bei Frauen-Weltmeisterschaften jenen bei den Männern anzugleichen, gelobt. Dieses Ziel will die FIFA bis zu den Turnieren 2026 bzw. 2027 erreichen. Auch dass die Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Kongress in Kigali per Akklamation erfolgt sei, bewertete ÖFB-Interimspräsident Johann Gartner positiv.