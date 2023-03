Das Jahr, das die Welt komplett verändern könnte

Ex-US-Präsident Donald Trump (76) hat seinen Wahlkampf schon begonnen: „Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern“, polterte er auf einer Konferenz der Konservativen in Maryland. Er werde Amtsinhaber Joe Biden (80) „aus dem Weißen Haus werfen“, den „Krieg in Europa binnen eines Tages beenden“ - dank seines guten Drahtes zu Russlands Präsident Wladimir Putin (70) - und die Milliarden für die Militärhilfe an Kiew in die Grenzsicherung zu Mexiko investieren. Die europäischen Partner des Verteidigungsbündnisses NATO - „Schmarotzer“ - werde er nicht länger gratis verteidigen. „Amerika zuerst“, so lautet das neue alte Motto.