Gebäude des russischen Geheimdienstes in Flammen

In der russischen Großstadt Rostow am Don, unweit der Grenze zur Ukraine, ist am Donnerstagvormittag ein Gebäude der Grenzschutztruppen des Inlandsgeheimdienstes FSB in Brand geraten. In einer Werkstatt hätten sich Kraftstoffe und Schmiermittel entzündet, wodurch es zu einer Explosion und teilweisen Zerstörung des Gebäudes gekommen sei. Auch gebe es Verletzte, teilte der Geheimdienst mit. Es gab aber auch Augenzeugen, die von einem möglichen Raketeneinschlag berichteten.