Kiew bittet NATO um Schutz vor russischer Sabotage

Selenskyj: „Heftigste Gefechte in Region Donezk“

Der Beschuss des Atomkraftwerks folgt auf Rückschläge für die russischen Streitkräfte in der Region Cherson im Süden der Ukraine. Russland bombardiert seither gezielt Energie-Infrastruktur in der Ukraine. Nach ukrainischen Angaben beschießen die russischen Streitkräfte zudem verstärkt ukrainische Stellungen in der Ostukraine. Am Sonntag habe man fast 400 Angriffe gezählt, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. „Die heftigsten Gefechte finden nach wie vor in der Region Donezk statt“, so der Präsident. Zwar habe es aufgrund der Wetterverschlechterung weniger Angriffe gegeben. Der russische Beschuss bleibe dennoch „leider extrem hoch“.