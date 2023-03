4,5 Jahre Haft nach Überfall auf Wohltäter

Um 9.30 Uhr nahm der 21-jährige Serbe im Saal 401 des Salzburger Landesgerichts Platz. Die Vorwürfe in der Anklageschrift wiegen schwer. Vor allem in Hinblick auf die acht Vorstrafen des jungen Mannes. Am 15. Dezember, so die Anklage, soll er in den „fair share“-Spendencontainer von Max Luger am Salzburger Mirabellplatz gegangen sein. Der Wohltäter erkannte den Serben sofort wieder, schließlich hatte er nur zwei Wochen zuvor bereits die Kasse des Sozialprojekts geplündert.