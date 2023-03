Die Vienna Summer Camps gehen in die nächste Runde

Computer Coding Camp

Der richtige Umgang mit dem PC ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Deswegen ist es wichtiger denn je, schon jetzt bei den kleinsten anzusetzen und Ihnen die wichtigsten Skills beizubringen. In der Coding School können junge Talente zwischen 8 und 14 Jahren Ihre Skills ausbauen oder das erste Mal in die Welt des Programmierens und der Appentwicklung eintauchen. Die ausgebildeten Profis stehen während der ganzen Zeit für die Kinder da. Aber natürlich soll auch der Sport und die Natur hier nicht zu kurz kommen. Während am Vormittag die Kinder fleißig am Tüfteln sind, werden Sie am Nachmittag zu Sport und Spaß im Freien begleitet.