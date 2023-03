US-Drohne kollidierte mit russischem Kampfjet

Über dem Schwarzen Meer ist es am Dienstag zu einer gefährlichen Kollision zwischen einem russischen Kampfjet und einer amerikanischen Drohne gekommen. So ist eine unbemannte US-Militärdrohne im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen. US-Kräfte hätten die Drohne daraufhin zum Absturz bringen müssen - entsprechend erbost zeigte man sich nun in einer Erklärung.