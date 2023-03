Vier-Punkte-Plan für friedvolles Leben mit Wölfen

Kaum ein anderes Thema erhitzt die Gemüter wie der Wolf. Für die einen schützenswerte Tierart, für die anderen angsteinflößendes Raubtier. Laut Experten leben mittlerweile 17.000 Wölfe in Europa, in Österreich sollen es rund 70 sein. Für ein friedvolles Miteinander von Mensch und Tier soll in Niederösterreich nun ein eigenes Wolfsmanagement etabliert werden.