Russischer Armee gehen wichtigste Panzer aus

„Frankenstein“-Panzer aus Ersatzteilen

Auch das ukrainische Medium „Kyiv Post“ berichtete, dass Moskau Panzer aus den 1960er-Jahren wieder aus dem Arsenal hole. Zudem sollen russische Kommandeure, denen es an kampfbereiten Panzern mangelt, sich dazu entschieden zu haben, „Frankenstein“-Panzer aus Ersatzteilen zu improvisieren, um die Lücke in ihrem Arsenal zu füllen. So tauchten Bilder in sozialen Medien auf, in denen ein Truppentransporter MT-LB mit einem Marineturm bestückt wurde - offenbar, um ihn in einen Schützenpanzer umzuwandeln.