Israel rückt umstrittener Justizreform näher

Trotz massiver Proteste in Israel will die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ihre umstrittene Justizreform durch das Parlament bringen. Eine erste Hürde hat das Vorhaben auch schon überwunden. In erster Lesung votierten 61 Abgeordnete dafür und 52 dagegen. Unterdessen warnte Staatspräsident Yitzhak Herzog: „Wir sind in einer schlimmen, sehr schlimmen Lage.“