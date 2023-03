Schwarz: Große Kugel? „Habe ich nicht im Kopf“

Was er bereits jetzt sagen kann: „Mir machen Speedrennen viel Spaß, ich würde sie gerne weiterfahren.“ Das Monsterprogramm von Schwarz in dieser Saison bisher: 26 Weltcuprennen, fünf WM-Bewerbe. „Ich muss mich mit den Trainern zusammensetzen, wir werden dann gemeinsam einen guten Plan für nächstes Jahr finden. Doch meine große Liebe, den Slalom, werde ich nicht vernachlässigen.“ Der Start in Andorra war vielversprechend: „Blacky“ holte sich im ersten Training Rang eins!