Heftiger „Monster“-Zyklon trifft auf Madagaskar

Nachdem er am Montag an den Inseln Mauritius und La Réunion im Indischen Ozean vorbeigezogen ist, wird der Wirbelsturm „Freddy“ am Dienstag auf Mauritius treffen. Von Météo France wurde er als „Monster“ bezeichnet: Heftiger Wellengang und Wind richteten Schäden bisher nicht bekannten Ausmaßes an.