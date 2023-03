Künstlerin nutzt Spinnweben als Leinwand

Viel Zeit für diese gärtnerischen Tätigkeiten wird die Künstlerin in den kommenden Wochen aber nicht haben. In ihrer Malerstube in Fusch an der Großglocknerstraße muss sie für Ostereier-Nachschub sorgen. Bemalte, mit Perlen verzierte wie auch gebohrte und mit Mustern gekratzte Eier in allen Formen und Farben fertigt sie dort an. Bis einschließlich Ostermontag kann man vor Ort auch vorbeischauen.