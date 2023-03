Süßes aus Frankreich inmitten des Pongaus

Milch, Germ, Eier vermengen und Zucker sowie Salz dazugeben. Mehl einarbeiten und zu einem glatten Teig kneten. Wenn die Masse glatt ist, die Butter (Zimmertemperatur) einheben. Nach Vorliebe Rumrosinen, Preiselbeeren oder Nüsse untermengen. Den Teig in eine Backform geben und auf doppelte Größe gehen lassen. Bei 160 Grad, Umluft ca. 50 Minuten backen. Für die Royal Milch, Eier sowie Zimt und Zucker gut vermengen.Brioche abkühlen lassen, schneiden und ausstechen. Stücke in Royal wenden und in Butter fertig backen.