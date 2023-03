Mehrheit der heimischen Pfarrer klar gegen Zölibat

Wiens Dompfarrer Toni Faber verweist auf die Tatsache, dass in seinem Gotteshaus schon heute drei von 50 Beichtpriestern verheiratet sind. Es handle sich dabei um einen konvertierten evangelischen Pfarrer und frühere Mitglieder der unierten Ostkirche. „Ich bin für Reformschritte in der Kirche offen. Die Aufhebung des Zölibats wäre auch relativ leicht durchführbar“, sagt er zur „Krone“. Aus der Bibel sei es nicht begründbar, warum Priester nicht verheiratet sein dürfen, meint zudem Christian Zoidl von der Heiligen Familie in Oberösterreich. „Wenn hier nicht bald etwas gemacht wird, sterben wir aus.“