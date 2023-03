„Kein Widerspruch, dass Priester heiraten kann“

Papst Franziskus kann sich grundsätzlich vorstellen, den Zölibat für Priestern aufzuheben. Franziskus erinnerte in dem Interview daran, dass in der katholischen Ostkirche verheiratete Männer als Priester erlaubt seien. „Es liegt kein Widerspruch darin, dass ein Priester heiraten kann“, so der 86-Jährige.