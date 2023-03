Autolenker (65) prallte am Fernpass frontal in Lkw

Schwerer Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag in Musau im Tiroler Außerfern: Als ein Deutscher (65) mit seinem Auto in den Lkw eines 27-jährigen Ukrainers krachte, wurden beide Fahrer verletzt. Ein weiterer Autolenker hatte Glück im Unglück: Er entging knapp Verletzungen durch herumfliegende Trümmerteile.