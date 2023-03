Vom Pechvogel zum Helden: Romig erlöst Black Wings

Haga verletzt out

Schon zuvor bekamen die 3500 vom Außenseiter aus Linz einen unglaublichen Fight um jeden Zentimeter geboten. „Wir waren zu Beginn etwas nervös, haben eben ein relativ unerfahrenes Team. Aber was wir heute abgeliefert haben, macht mich richtig stolz“, sagte Coach Phil Lukas. Dessen Mannschaft durch einen Hammer von Shawn St.-Amant früh in Führung ging (5.), mit einer beherzten Leistung und dem bärenstarken Goalie Rasmus Tirronen (er parierte 27 von 28 Schüssen) nur ein Gegentor zuließ - als Hults im Bozen-Powerplay zum 1:1 traf (51.). Doch zwei Minuten später kam Romig und die Linzer belohnten sich mit dem umjubelten 1:1-Ausgleich in der Vierteflnalserie! Der einziger Wermutstropfen beim Sieg, nach dem es bereits am Samstag wieder nach Südtirol geht, wo am Sonntag Spiel 3 steigt: Erstlinien-Center Michael Haga schied mit einer Oberkörperverletztung in Minute 45 vorzeitig aus.