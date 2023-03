Notorischer Gewalttäter (18) muss ins Gefängnis

Im Oktober 2021 überfiel der Arbeitslose zusammen mit zwei Unbekannten einen 58-Jährigen im Salzburger Stölzlplark mit einer Pistole. Etwas zuvor rammte er einem 26-Jährigen am Rudolfskai ein Messer in den Bauch. Es durchstieß den Rippenbogen und verletzte den Dünndarm. Weiterer Anklagepunkt: Ein Überfall auf eine Trafik und ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung, bei dem das Opfer Frakturen im Bereich des Gesichts erlitt. Der geständige Jugendliche zeigte sich geläutert. Er fasste 18 Monate Haft aus. Nicht rechtskräftig!