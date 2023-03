Strafe fürs Maskentragen: Jetzt spricht Minister

Mit dem Aus für das verpflichtende Maskentragen in weitgehend allen Bereichen des öffentlichen Lebens kam die Sorge auf, dass all jene, die sich dennoch damit schützen möchten, eine Straftat begehen könnten: Denn damit gilt in Österreich wieder das Vermummungsverbot. Jetzt nimmt erstmals Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Stellung dazu.