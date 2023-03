Corona: „Böse Überraschungen sind immer möglich“

„Versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen“

Ihn beschäftige zudem die sozialen Fragen und Folgen der Pandemie, betonte der Minister: „Es kommt ja jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine und die Teuerung dazu. Wir versuchen daher, aus der Vergangenheit zu lernen.“ Auch, was beispielsweise das Thema Schulschließungen angehe: „Im Falle des Falles gibt es jetzt ein abgestufteres Instrumentarium. So könnte es zum Beispiel reichen, einzelne Klassen abzusondern.“ Auch was die psychologische Begleitung angehe, habe man mit der Initiative „Gesund aus der Krise“ ein niederschwelliges Angebot geschaffen.