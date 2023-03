So viel CO2 müssen die Bundesländer einsparen

Wien muss am meisten einsparen

Bis 2019 hätte Österreich seine Emissionen seit 2005 nur um elf Prozent reduziert, das sei zu wenig. Wobei hier im Bundesländervergleich Kärnten mit 15 Prozent, gefolgt von der Steiermark (14 Prozent), an erster Stelle liege. Nur die Bundesländer Salzburg und Vorarlberg hätten sich überhaupt Klimaziele gesetzt, die der EU-Verordnung entsprechen. „Natürlich gibt es auch hier Verbesserungspotenzial und Weiterentwicklungspotenzial, aber es gibt diese Reduktionsentscheidungen in manchen Bundesländern“, so Rohrer von der Energieagentur. Insgesamt müsse in Wien langfristig am meisten eingespart werden, auch weil hier viele Gasheizungen in Betrieb seien.