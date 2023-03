Tirols Jugend brennt für Dienst bei der Feuerwehr

Tirols Landes-Feuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter ist sichtlich zufrieden. Gemeinsam mit Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) und Vertretern des Tiroler Landesfeuerwehrverbandes präsentierte er am Dienstag in Hall die beachtliche Jahresbilanz 2022. Was den Landeskommandant freut: „Die 357 Tiroler Feuerwehren genießen hohes Ansehen und kennen derzeit keine Nachwuchssorgen. In Summe verzeichneten wir 400 Neueintritte, davon die Hälfte in den Jugendgruppen. Dieses Signal für soziales Engagement bereits in jungen Jahren ist die Bestätigung für die intensive Jugendarbeit.“