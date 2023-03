Nur noch drei Antibiotika für Kinder in Wien

Herr Doktor, wie sieht es um die Medikamentenknappheit in der Kindermedizin aus?

Ich kann nur vom niedergelassenen Bereich sprechen. Zahlreiche Kollegen und auch Patienten haben alleine heute angerufen, weil sie keine Medikamente mehr bekommen. Wir haben nur mehr drei Antibiotika zur Verfügung: Amoxycilin plus Clavulansäure, Zithromax sowie Amoxycilin, was jedoch nur mehr in der Dosierung für Säuglinge vorhanden ist. Muss ich einem Kleinkind dieses Antibiotikum verschreiben, brauche ich je nach Gewicht mehrere Packungen. Diese fehlen im Notfall dann wieder Säuglingen. Mexalen gibt es nicht mehr in Zäpfchenform, auch Inhalationstherapeutika sind Mangelware. Es ist ein Jonglieren mit Medikamenten, das vor wenigen Jahren noch absurd gewesen wäre.