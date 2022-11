Was tun, wenn die Arzneimittel knapp werden?

Ständige Probleme

„Lieferengpässe sind kein neues Thema. Sie begleiten uns permanent und bereits seit vielen Jahren, auch schon vor der Pandemie“, gibt Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer und Apothekerin in Neuzeug (OÖ) zu bedenken. „Die Lage hat sich aktuell allerdings etwas zugespitzt. Vor allem im Hinblick auf Breitband-Antibiotika. Hier kam es durch den Anstieg an bakteriellen Infektionen in den vergangenen Wochen vermehrt zu Engpässen. Aktuell sind knapp 500 Arzneimittel eingeschränkt bzw. nicht lieferbar. Vor zwei Jahren waren fast doppelt so viele Arzneimittel von Lieferengpässen betroffen.“