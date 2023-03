Palfinger verlegt Stapler-Produktion nach Steyr

Schon in Bezug auf die Kunststofflackierung im ehemaligen MAN-Werk in Steyr war immer wieder der Name Palfinger gefallen, der die spezielle Dienstleistung des Werks in Oberösterreich in Anspruch nehmen will. Nun rücken die beiden Unternehmen näher zusammen: Denn Palfinger lagert einen Teil seiner Produktion nach Steyr aus.