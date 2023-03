Schmid übernimmt bei WAC ++ Brisantes Thiem-Duell

Manfred Schmid übernimmt das Kommando beim Wolfsberger AC, die ersten Achtelfinal-Rückspiele der heurigen Champions League-Saison und brisantes Auftakt-Duell für Dominic Thiem in Indian Wells - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 07. März.