Admira-Kapitän: „Wir dürfen uns nicht belügen!“

Das 0:1 am Sonntag beim GAK verfolgte der Kapitän daheim im TV mit. „Es tat richtig weh, schmerzt noch mehr, wenn man nicht aktiv eingreifen kann“, fasste der Routinier zusammen. „Wir wurden erst ab der 70. Minute aktiv, weil wir zurück lagen, etwas versuchen mussten - bis dahin war es ein Krampf.“ Wie schon so oft in dieser Saison. Die Gründe liegen für den 32-Jährigen auf der Hand: „Vorne tun wir uns extrem schwer, Tore zu erzielen, hinten bieten wir Geschenke an, die meist dankend angenommen werden. So ist es schwer, Spiele zu gewinnen.“