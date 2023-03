Getöteter Polizist: Hunderte sind bei Trauerfeier

Kaltblütig erschossen

Dort wohnte der beliebte Ennstaler, der am Montag der Vorwoche eiskalt erschossen wurde. In der Früh bat er einen Kollegen zur Aussprache ins Chefbüro. In ruhigen Worten teilt der Kommandant dem 46-Jährigen mit, dass er eine Dienstverfehlung melden müsse - ein Arbeitsunfall sei nicht, wie vorgeschrieben, protokolliert worden. Im Raum steht eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs, die eine Suspendierung nach sich ziehen hätte können.