Nur Alonso kann Verstappen derzeit nass machen

„Red Bull hat die WM schon in der Tasche.“ Mercedes-Pilot George Russell sprach aus, was die meisten Formel-1-Fans nach dem Auftakt in Bahrain vermuten: ein Solo für Max Verstappen und die „Bullen“. Nur einer kann den Weltmeister derzeit nass machen: Fernando Alonso. Die Hoffnung auf eine spannende Meisterschaft trägt also Grün ...