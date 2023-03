Hegemoniale Vorführung - Emps siegreich über JKU

„So eine Qualität hatten wir noch nie. Mein größtes Problem ist es, alle spielen zu lassen und gleichzeitig den Rhythmus zu halten“, so El Dib, „Stell dir beispielsweise vor, du gehst essen und hast das geilste Menü, da ist es natürlich schwierig sich zu entscheiden.“ Die Qual der Wahl werden die Emperors jedenfalls wieder am 11. März in der Wiener Stadthalle haben, wenn durch die Final Four die Mission Titelverteidigung endgültig in Erfüllung gehen soll.