„High risk, high reward“ - TU heiß auf Final Four

Mit sechs Siegen und zwei Niederlagen kann sich die bisherige Saison der TU Robots durchaus sehen lassen. Als Tabellenzweiter ist ihnen der Einzug in die Final Four, dem großen Endspieltag der ACSL-Basketballseason am 11. März in der Wiener Stadthalle, sicher. Gegen den aktuellen Leader, den Uni Wien Emperors, war in der vergangenen Saison im Halbfinale Endstation. Heuer soll alles anders werden.