„Mit TU noch Rechnung offen“ - Emps titelhungrig

„Es war auf keinen Fall eine reine Saison“, zeigt sich Gabriel Stepan, seinerseits Power Forward der Emps, selbstkritisch, „zwei Spiele haben wir bisher verloren, wo wir jeweils nicht ganz klar im Kopf waren.“ Trotz dieser harschen Worte müssen sich die restlichen Teams der Final Four auf einen erneut groß aufspielenden Gegner gefasst machen. Die letzte Niederlage ist zwei Monate her, die Teammoral auf einem Allzeithoch. „Die letzten Matches haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind, wenn wir uns reinhauen und ordentlich performen.“