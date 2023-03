Die neuen Bienenkönige? - Boku Beez auf Titeljagd

Nach einer Saison nach Maß sind die Boku Beez bereit für den großen Coup. Mit sechs Siegen und vier Niederlagen rangieren sie auf Tabellenplatz vier der ACSL-Basketballliga und sind somit für die mit Spannung erwarteten Final Four am 11. März qualifiziert. In der Wiener Stadthalle werden die Beez versuchen zuzustechen, um mit der heiß ersehnten Trophäe heimzukehren, wie Shooting- und Point Guard Alexander Sandbichler, versichert.