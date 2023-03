15-Jährige prügelt junge Frau (18) spitalsreif

Jüngster Fall: In der Brigittenau in Wien ist eine 18-Jährige in einem kleinen Park vor einer Wohnhausanlage spitalsreif geprügelt worden. Die Haupttäterin ist laut Polizei erst 15 Jahre alt und österreichische Staatsbürgerin. Sie ist wegen Körperverletzung angezeigt. Das Opfer musste zwei Tage ins AKH. Diagnose: Gehirnerschütterung und ein verletztes Knie.