Internet-Kriminalität legt weiter extrem zu

Fast 55.000 angezeigte Straftaten gab es im letzten Jahr in der Steiermark. 2021 waren es „nur“ 46.022, im Jahr 2019 53.143. Mehr als die Hälfte der Delikte im vergangenen Jahr konnten laut Polizei aufgeklärt werden. Stark gestiegen ist im Zehn-Jahres-Vergleich die Anzahl fremder, also ausländischer Tatverdächtiger: Waren es 2013 noch 7284 Fremde, so waren es im letzten Jahr bereits 13.375.