Was für Experten an dieser Wahl „unerklärlich“ ist

Regierungsparteien haben nun wieder die Mehrheit im Bundesrat

Die Türkisen haben nun mit Grün wieder die Mehrheit im Bundesrat. Zudem könnten sie wieder offensiver gegenüber den in Kärnten gescheiterten Grünen auftreten. Immerhin lagen alle Prognosen bei der FPÖ richtig: ein leichtes Plus von hohem Niveau ausgehend. Die Blauen, angeführt von dem aus Kärnten stammenden Herbert Kickl, durften sich freuen. Wenngleich ein besseres Resultat Gerhard Köfer verhinderte. Er fischt in mehreren Teichen. Vor allem im blauen.