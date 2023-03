In Rutsche festgesteckt: Feuerwehr rettet Bub (3)

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr von Jenbach (Tiroler Bezirk Schwaz) am Freitagnachmittag zu meistern, weil ein dreijähriger Bub im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme steckte. Genau genommen hing der Kleine mit seinem Finger in einem Loch in einer Rutsche.