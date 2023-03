„Wattens ist und bleibt das Herz von Swarovski“

Der in den vergangenen Monaten und Jahren oft in den Negativschlagzeilen befindliche Tiroler Kristallkonzern Swarovski wartet mit einem positiven Umsatzergebnis für das Geschäftsjahr 2022 auf. CEO Alexis Nasard will den Standort Tirol aufwerten, wie er im Interview mit der „Krone“ schildert. Der Mitarbeiterstand soll gehalten werden. 50 Millionen Euro werden am Stammsitz in Wattens investiert.