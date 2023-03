1,83 Mrd. Euro: Swarovski jubelt über Umsatzplus

Der in den vergangenen Monaten und Jahren oft in den Negativschlagzeilen befindliche Tiroler Kristallkonzern Swarovski wartet mit einem positiven Umsatzergebnis für das Geschäftsjahr 2022 auf: Man verzeichnete ein Wachstum von zehn Prozent gegenüber dem Jahr zuvor und kam bei einem Umsatz von 1,83 Milliarden Euro zu liegen, teilte das Unternehmen mit Stammsitz in Wattens am Freitag mit.