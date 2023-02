Weitere Kündigungswelle? AK kritisiert Swarovski

Die Beschäftigten würden „als Kostenfaktor gesehen, der zu teuer ist“, während in der Führungsetage von Einsparen keine Rede sei. „Dass Nasard weder Gespräche mit der Belegschaft noch mit dem Betriebsrat führen will, untergräbt das Vertrauen in die Führung weiter“, so Zangerl weiter.