Peru: Opposition blockierte zwei Straßen nach Lima

Seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember 2022 wird Peru von Unruhen erschüttert. Am Freitag haben Anhänger der Opposition im Morgengrauen zwei Hauptrouten, die in den Norden und Osten der Hauptstadt Lima führen, mit brennenden Reifen blockiert (siehe Video oben).