Tote bei Protesten gegen Perus neue Präsidentin

Am zweiten Tag in Folge kam es in der Gegend zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Am Samstag waren bei Protesten in Andahuaylas bereits 16 Zivilisten und vier Polizisten verletzt worden. In anderen Teilen des Landes blockierten Demonstranten Medienberichten zufolge Fernstraßen. In mehreren Städten, darunter die Hauptstadt Lima, gab es Demonstrationen. Zudem riefen sie zu einem landesweiten Streik auf.