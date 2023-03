Diebe bei Raubüberfall in Einfamilienhaus gestört

Bereits in den frühen Morgenstunden dürften sich zwei bislang unbekannte Täter durch ein verschlossenes Kellerfenster Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft haben. Sie verdrehten die Außenkamera, durchwühlten das Haus und versuchten einen schweren Standtresor ab zu transportieren. Sie stellten das Auto des Hausbesitzers aus der Garage und wollten den Standtresor in den Wagen verladen. Kurz vor Vollendung der Tat dürften sie durch den nach Hause kommenden Nachbarn gestört worden sein. Sie verließen das Haus ohne Beute wieder fluchtartig durch das Kellerfenster.