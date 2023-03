FPÖ-Chef Kickl schwänzt eigene Abstimmung

Pinkel-Piktogramm sorgte für Aufregung

Am meisten für Aufregung sorgte aber wohl ein Piktogramm, das diverse FPÖ-Politiker im Internet verbreiteten. Darauf ist zu sehen, wie eine Person eine an der Straße angeklebte Person anuriniert. „Hier schaukelt sich eine Situation auf, dass am Ende ein Eskalationsszenario herauskommt. Das will niemand haben“, verteidigte Kickl damals die Verbreitung des Piktogrammes.