Papagei im Käfig bei Müllcontainer „entsorgt“

„Es ist so traurig, wie verroht manche Menschen sind“, ist man im Tierheim Krems entsetzt, nachdem gleich zwei ausgesetzte Tiere abgegeben wurden. Das Rosenköpfchen wurde in Krems neben einem Müllcontainer gefunden - in verbotener „Einzelhaft“ und in einem ebenfalls längst illegalen Mini-Rundkäfig. Der Papagei belastet ein Beinchen nicht und zeigt, wohl aufgrund der schlechten Haltung, ein stark stereotypisches Verhalten. „Leider müssen offenbar noch immer Vögel in solchen viel zu engen und bereits verbotenen Käfigen und dann auch noch einzeln dahinvegetieren.“