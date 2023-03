Vier Raumfahrer bei der ISS angekommen

„Crew-6“ bleibt sechs Monate im All

Die nun zur ISS geflogene „Crew-6“ besteht aus Stephen Bowen, Warren Hoburg, Andrej Fedjajew und Sultan al-Nijadi, die rund sechs Monate im All bleiben sollen. Hoburg, Fedjajew und Al-Nijadi sind zum ersten Mal im All, für Bowen ist es der vierte Raumflug. An Bord der ISS treffen sie auf die Kosmonauten Sergej Prokopjew, Dmitri Petelin und Anna Kikina, die NASA-Astronauten Frank Rubio, Nicole Mann und Josh Cassada sowie Koichi Wakata aus Japan. Die „Crew-5“ - Mann, Cassada, Wakata und Kikina - soll in wenigen Tagen zurück zur Erde fliegen.